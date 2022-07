Em Carapicuíba, Dia D contra a Gripe atinge 20% da população

Data de Publicação: 30 de abril de 2014

Vacinação continua até 9 de maio em todas as Unidades de Saúde do município

Iniciada em 22 de abril, a Campanha nacional de vacinação contra gripe Influenza prossegue até 9 de maio. O dia “D” de mobilização nacional, ocorrido no último sábado, atingiu cerca 20% da população, entre crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos, gestantes e puerperas (até 45 dias após o parto). A Secretaria de Saúde contou com o trabalho de 180 funcionários e 30 Agentes da Pastoral da Saúde de Carapicuíba.

As vacinas estão disponíveis nas doze UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e duas USFs (Unidades de Saúde da Família), de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. As doses administradas protegem contra os três subtipos do vírus da gripe determinados pela OMS para este ano: A/H1N1; A/H3N2 e influenza B.

Funcionários da Saúde, população encarcerada, funcionários do sistema prisional e pessoas portadoras de doenças crônicas não-transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais também devem se vacinar.

A gripe

A vacinação contra a Gripe Influenza é a melhor forma de evitar complicações em caso de contágio. A influenza é uma infecção causada por vírus que afeta o sistema respiratório. A transmissão ocorre por meio da saliva da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelo contato das mãos na boca, olhos e nariz, após o contato com superfícies contaminadas. Os casos graves da doença evoluem para a Síndrome Respiratória Aguda Grave, podendo levar ao óbito.

A Prefeitura de Carapicuíba continua orientando e incentivando a vacinação. O objetivo é atingir, no mínimo, 80% do público alvo. O prefeito Sergio Ribeiro alerta os munícipes a protegerem-se da gripe com a vacina, oferecida gratuitamente em todo o Brasil, como um direito de toda a população.

Locais onde a vacinação está disponível

UBS ADAUTO RIBEIRO – Estrada da Guabiroba, 519 – Santo Estevão

UBS ANA ESTELA – Rua Monte Aprazível, 50 – Jardim Ana Estela

UBS ARISTON – Rua Dumont, 26 – Cidade Ariston

UBS FLORISPINA P. CARVALHO – Rua Bandeirantes, 24 – Vila Dirce

UBS VL. MENCK – Estrada das Acácias, 202 – Vila Menck

UBS VL. CRETTI – Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 – Vila Cretti

UBS VL. HELENA – Rua Vereador José Fernandes Filho, 03 – Vila Helena

UBS RAIMUNDO GUEDES – Avenida Plutão, 20 – Jardim Novo Horizonte

UBS PQ. FLORIDA – Rua Califórnia, 05 – Parque Flórida

UBS CENTRAL – Rua Joaquim das Neves, 115 – Centro

UBS COHAB 5 – Avenida Tancredo de Almeida Neves, 860 – Cohab 5

UBS COHAB 2 – Avenida São Paulo Apóstolo, 410 – Cohab 2

USF NATÉRCIO SILVA ARRUDA – Rua Bom Pastor, 115 – Jd. Capriotti

USF VILA DIRCE – Rua Ernestina Vieira, 70 – Vila Dirce