Prefeitura vistoria abertura do terminal do centro

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 30 de abril de 2014

Na manhã desta quarta-feira, 30, o prefeito Sergio Ribeiro, vistoriou as obras do Novo Centro. Acompanhado de vereadores, dentre eles, Abraão Junior, presidente da Câmara, ele conferiu os últimos trabalhos antes da abertura do terminal, sob o futuro boulevard.

O prefeito lembra que a partir dos próximos dias, com o desvio do trânsito na Av. Mário Covas, as obras continuarão em duas modalidades: a conclusão do boulevard que ligará o calçadão até as faculdades e a escavação da avenida nas proximidades do calçadão e terminal, para a construção da passagem de nível.

“As próximas etapas terão maior visibilidade e agilidade, pois diversos entraves junto a empresas e órgãos públicos já foram vencidos”, informa o Sergio Ribeiro.