Handebol de Carapicuíba ganha duas medalhas em torneio

Data de Publicação: 1 de maio de 2014

Aconteceu nos dias 19 e 20 de abril, no Ginásio Ayrton Senna na Cohab II, a disputa do Torneio Carapicuíba de Handebol e as equipes de Carapicuíba subiram nos lugares mais altos do pódio. A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer deu todo o apoio às seleções, pois elas são formadas por jovens que compõem as turmas de treinamentos mantidas pela prefeitura.

A seleção de handebol masculino sub 19 conquistou o 1º lugar vencendo o time Spartacus. Após empate na primeira partida por 13 a 13, a equipe carapicuibana conseguiu vencer por 14 a 13, e ficou com o troféu de campeão.

Já a equipe adulta venceu as partidas da fase inicial, mas na partida decisiva acabou sendo derrotada pelo time Peccioli por 25 a 18, e ficou em 2º lugar com a medalha de prata.

A seleção feminina de handebol adulto também participou da competição e obteve o 3º lugar com uma vitória e duas derrotas.