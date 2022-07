Parceria entre Prefeitura e Governo estadual traz Bom Prato para Carapicuíba

Data de Publicação: 7 de maio de 2014

Refeição custa R$ 1,00 e café da manhã R$ 0,50

Nesta quinta-feira, 08, às 10h, será inaugurado e aberto o primeiro restaurante Bom Prato de Carapicuíba na Av. Miriam, 385, Centro. O prefeito Sergio Ribeiro receberá o governador Geraldo Alckmin para a cerimônia de inauguração. Será oferecido café da manhã das 7h às 9h por R$ 0,50 e as refeições serão servidas a partir das 10h30 por apenas R$ 1,00.

A unidade de Carapicuíba terá capacidade de fornecer até 300 cafés da manhã e 1.200 refeições por dia e funcionará de segunda a sexta. O Bom Prato também contará com um posto do Programa Acessa SP, que promove a inclusão digital e disponibilizará seis computadores e uma impressora para uso gratuito da população.

O Bom Prato é uma rede de restaurantes populares que oferece refeições de qualidade com baixo custo financeiro. As refeições matinais têm cerca de 400 calorias e são compostas de leite e achocolatado, café, pão com manteiga, requeijão ou frios e uma fruta. As refeições são completas e compostas de arroz, feijão, carne, legumes, salada, farinha de mandioca, pão, fruta da época e suco. Crianças com menos de seis anos não pagam.

Em datas especiais, como Páscoa, Natal e Ano-Novo, o Bom Prato oferece pratos especiais e agora, às vésperas da realização da Copa do Mundo Brasil, um cardápio especial foi preparado e pratos típicos dos países participantes farão parte das refeições servidas.

O prefeito Sergio Ribeiro esteve no local nesta terça-feira, 06, acompanhado do diretor do Programa Bom Prato, Ceme Suaiden Junior, para uma vistoria nos preparativos finais para a inauguração. Para o prefeito, a inauguração do Bom Prato é fruto da integração entre Prefeitura e Governo Estadual, que tem beneficiado o município, em obras como o Projeto Novo Centro, e por meio de ampliação da Fatec e entrega de apartamentos do Condomínio Tambory, com investimentos do Governo Federal através do PAC. “Estes investimentos vão continuar porque os governos estadual e federal vêem na administração uma Prefeitura organizada e capacitada, que cumpre as demandas exigidas pelos parceiros”.