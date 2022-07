Prefeitura realiza atividades comemorativas ao Dia das Mães

Data de Publicação: 7 de maio de 2014

Para celebrar o Dia das Mães, comemorado este ano no dia 11 de maio, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Fundo Social de Solidariedade realiza na sexta-feira (09) e sábado (10), das 9h às 16h, uma programação especial no Calçadão.

O evento proporcionará para as mães corte de cabelo, manicure, maquiagem, designer de sobrancelha, atividades recreativas e atrações musicais.

Segundo o Prefeito Sergio Ribeiro, mais de mil mulheres são esperadas para as atividades. “Queremos oferecer dias de relaxamento e alegria para essas mães. É pra ela que estamos preparando o melhor evento possível”, enfatiza.