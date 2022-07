Carapicuíba ganha creche noturna no Ariston

Data de Publicação: 8 de maio de 2014

Na última segunda-feira, 5 de maio, Carapicuíba deu um passo importante na garantia de educação básica para a população: a Prefeitura abriu a primeira creche noturna do município, para atender filhos de mães que trabalham ou estudam à noite. A implantação do novo horário foi feita na Emei Antonia Pereira de Magalhães (Vó Tonha), no Ariston. O período noturno atende cerca de 50 crianças no período de 13h às 21h, e a creche em período integral continua a funcionar das 7h às 17h30.

Para aumentar as vagas em creche, a Prefeitura de Carapicuíba implantará, em breve, creches com meio período para crianças de seis meses a três anos. O regime parcial abre mais vagas e prioriza quem realmente precisa deixar os filhos na escola enquanto trabalha fora, pois somente ficarão no período integral filhos de mães que trabalham fora.

A medida abre cerca de 3 mil novas vagas em Educação Infantil. Em 2009, havia pouco mais de 900 vagas em creches no município. Em quatro anos, a Prefeitura ampliou para mais de 5 mil vagas. “A prioridade da creche noturna é para as mães que trabalham fora, assim como as creches em período integral, afirma o prefeito Sergio Ribeiro”.