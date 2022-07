Filme sobre igualdade racial pelo será exibido nesta quinta, 15

Data de Publicação: 12 de maio de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba exibirá nesta quinta-feira, 15, no Teatro Jorge Amado às 19h, o documentário Raça – Um Filme Sobre a Igualdade. O evento, em alusão ao Dia Nacional de Denúncia do Racismo, celebrado em 13 de maio, é organizado pela Coordenadoria da Igualdade Racial e tem entrada é franca.

Raça apresenta a história de três pessoas na linha de frente da batalha contemporânea pela igualdade. Em cena há um político, um cantor e uma moradora da zona rural buscam seus direitos e lutam por uma sociedade mais igual. Os diretores são o premiado cineasta brasileiro Joel Zito Araújo e a americana Megan Mylan, ganhadora do Oscar de melhor curta de documentário com a obra Smile Pinki, sobre uma criança indiana pobre em busca de cirurgia para lábio leporino.

O filme foi lançado em 2012 e sua primeira exibição foi na Mostra Première Brasil durante o Festival de Cinema do Rio de Janeiro, em outubro do mesmo ano. Foi exibido numa sessão especial, chamada “Hors concours”, categoria em que são exibidos filmes ainda melhores do que aqueles que concorrem aos prêmios do evento. O site do filme é www.racafilme.com.

Serviço:

Exibição do documentário Raça – Um Filme Sobre a Igualdade

Dia: 15 de maio de 2014, às 19h.

Local: Teatro Jorge Amado – Avenida Mirian, nº 86, Centro, Carapicuíba-SP.