Trânsito na Av. Mario Covas, sentido Osasco, será desviado domingo, dia 18

Data de Publicação: 12 de maio de 2014

No próximo dia 18, a região central passará por mais uma etapa de mudanças no trânsito por ocasião desta nova fase de construção do Projeto Novo Centro. É a escavação do solo na Av. Mário Covas para a construção da passagem subterrânea. Depois da interdição no sentido Barueri, neste domingo começa a interdição também no sentido Osasco. As obras estão em ritmo acelerado e a população em breve poderá utilizar o novo Terminal Municipal de Ônibus.

Por conta da movimentação, o fluxo sentido Osasco da Avenida Mário Covas será desviado e a rota alternativa vai passar pela Av. Celeste, seguindo pela Av. Miriam e, na sequência, a Av. Corifeu de Azevedo Marques, retornando à via principal (Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu).

As mudanças terão sinalização especial para condutores e pedestres que transitam na área central. Durante a interdição, os agentes da Secretaria de Trânsito estarão no local para oferecer as orientações necessárias. Também serão colocadas placas informativas para ajudar a população a identificar os novos locais de parada dos ônibus.

Obras marcam período de grande desenvolvimento na cidade

Com a execução de diferentes obras na região central da cidade, alguns transtornos podem acontecer e a prefeitura trabalha intensamente para minimizar os efeitos. Mas é importante que a população conheça os projetos para considerar a grande mudança que estas obras farão na vida da cidade.

Carapicuíba esta realizando em sua região central intervenções que vão garantir o maior avanço da história da cidade, realizando grandes mudanças estruturais para promover ampla qualidade em mobilidade urbana para todos os moradores da cidade e inclusive da região. Serão melhorias expressivas de mobilidade urbana para a população local e para aqueles que utilizam as vias municipais para acessar as cidades vizinhas.

Novo Viaduto

Já esta aprovada a construção de duas alças do novo viaduto que ligará a Av. Des. Eduardo Cunha de Abreu, na região do Fórum, ao Parque da Lagoa.

Terminal Intermunicipal

A construção do Terminal do Km 21, na divida entre Carapicuíba e Osasco, também terá início em breve.

Corredor Oeste

É um novo sistema que promoverá maior mobilidade à população, pois trata-se de um corredor exclusivo para circulação de ônibus e será integrado com as estações da CPTM e Metrô.

Novo Centro – Novo cartão postal da cidade

O projeto conta com a construção de passarela, boulevard, túnel da Av. Mário Covas, novos terminais de ônibus com acesso à CPTM. Um novo tempo para Carapicuíba que vai trazer mais qualidade de vida, desafogar o trânsito, gerar empregos e mais desenvolvimento para a cidade.

