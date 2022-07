Dia das Mães Mulheres são atendidas pelo Fundo Social no Calçadão

Data de Publicação: 15 de maio de 2014

No último sábado, 11, centenas de mulheres, entre elas, muitas mães, foram presenteadas pelo Fundo Social de Solidariedade com atendimento de estética e beleza no Calçadão.

A programação começou às 9h e seguiu até as 16h, com designer de sobrancelhas, manicure, corte de cabelo, além de shows musicais. Também foram apresentados os trabalhos confeccionados por mulheres matriculadas nos cursos oferecidos pelo Fundo Social: tapeçaria em barbantes, panos de prato com detalhes em pintura e crochê, chinelos com pedrarias, jogos de almoço americano, pathwork.

Ao mesmo tempo, a Prefeitura levou ao Calçadão outros serviços para as mães e toda a população, como de saúde, disponibilizados pela Secretaria da Saúde, como controle de pressão arterial e diabetes, vacinação contra a Gripe Influenza e orientações, exames rápidos de HIV, Hepatite B e sífilis, dentre outros.

A Prefeitura dá atenção especial à mulher, por meio de diversas ações, como o mutirão de Papanicolau e o Programa Saúde da Mulher, aumento de vagas em creches, combate à violência com a criação do CREVIM (Centro de Referência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher), dentre outras ações.