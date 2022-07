Cursos gratuitos para Almoxarife e Operador de Telemarketing

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 15 de maio de 2014

Inscrições vão até dia 19 de maio, professores são do Senac e aulas serão na FNC.

Parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba, Governo Federal, Senac e FNC oferece cursos gratuitos para Almoxarife e Operador de Telemarketing, em Carapicuíba. As inscrições estão abertas e vão até 19 de maio.

Os cursos são mantidos pelo PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), órgão gestor é o Ministério da Educação e Cultura (MEC), que tem como objetivo expandir e democratizar o acesso aos cursos de Educação Profissional Tecnológica (EPT).

Para o curso de Almoxarife, é necessário que o candidato tenha ensino médio incompleto. Para Operador de Telemarketing, ensino fundamental incompleto. As aulas têm início em 02 de junho e terminam em 12 de agosto. Horários, de segunda a quinta-feira das 13h às 17h. Endereço: FNC – Av. Francisco Pignatari, 630 (sala do Senac) – Vila Gustavo Corrêa.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, firmou parceria com o Pronatec para investir em qualificação profissional. O prefeito Sergio Ribeiro investe em educação e profissionalização, por meio de convênios e parcerias. “A qualificação e formação profissional é o melhor meio para os trabalhadores alcançarem melhores profissões e salários, e colaborar no desenvolvimento do município e do país”.