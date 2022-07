Carapicuíba na luta pelo fim dos manicômios

Data de Publicação: 15 de maio de 2014

Em 16 e 17 de maio, no Teatro Jorge Amado, acontecem diversas atividades para marcar a Semana da Luta Antimanicomial no município de Carapicuíba. A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde trabalha em sintonia com as diretrizes ministeriais, pelo fortalecimento da Luta Antimanicomial.

A programação do dia 16, sexta-feira, tem início às 9 horas, com mesa de debates, oficina e vivência com adultos. À tarde, cine debate e teatro. No sábado, 17, a programação tem início às 10h30, com oficina do Caps Infantil. Acompanhe abaixo a programação completa.

Em Carapicuíba acontecem atividades de sensibilização, em que os serviços de Saúde Mental, familiares, usuários e a população tenham oportunidade de participar dessa importante causa social.

Programação:

16 de maio – sexta-feira

9h – Abertura oficial com autoridades

9h30 – Mesa: Luta antimanicomial, novos caminhos – Mediadora: Dra Mirsa Delosi

10h30 – Oficina de Pintura com crianças (Caps I)

10h30 – Vivência com adultos: Construindo a Individualidade (Projeto Acolhe)

13h00 – Cine Debate

17h00 – Teatro: CapsArte – Universo Paralelo em Quebra de Correntes

17 de maio – sábado

10h30 – Oficina de Pintura com crianças (Caps I)

10h30 – Palestra sobre Drogas (Caps AD) – Palestrante: Dr Rubens Rassi

13h00 – Cine Debate

17h00 – Teatro: CapsArte – Universo Paralelo em Quebra de Correntes

Movimento pelo fim dos manicômios

O movimento pelo fim dos manicômios (Antimanicomial) tem seu marco no dia 18 de maio de 1987, em Bauru (São Paulo), em um encontro que resultou na Reforma Psiquiátrica definida pela Lei 10.216 de 2001.

A reformulação da Assistência à Saúde Mental e implementação do CAPs (Centro de Atenção Psicossocial) também são fruto do movimento antimanicomial. Ponto importante dessa mudança, é o fim do tratamento centrado na hospitalização psiquiátrica, e a implantação do atendimento integrado à rede básica, com atividades de reintegração social.

Fortalecer a Saúde Mental

A Secretaria de Saúde de Carapicuíba trabalha pelo fortalecimento da Saúde Mental no Município. Confira os locais de atendimento.

Centro de Atenção Psicossocial II – Adulto (Caps Ad)

Av. Rui Barbosa, 2484 – Santa Terezinha – 4184-9013

Atendimento: segunda a sexta-feira das 7h às 17h

Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Droga – Adulto (Caps Ad)

R. José Fernandes Teixeira, 500 – Vila Cretti – 4184-3745

Atendimento: segunda a sexta-feira das 7h às 17h

Centro de Atenção Psicossocial II – Infantil (Caps I)

R. José Fernandes Teixeira, 510 – Vila Cretti – 4183-6549

Atendimento: segunda a sexta-feira das 8h às 17h

Atendimento ambulatorial em Psicologia e Psiquiatria

dentro das UBSs do município

Terapia Ocupacional

Projeto piloto na UBS Novo Horizonte

Pronto Atendimento Psiquiátrico 24h

PA Cohab II – Av. do Bosque, 410 – Cohab II