Carapicuíba celebra o dia do Assistente Social

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 19 de maio de 2014

Nesta quinta-feira (15), é comemorado em todo o país o dia do profissional de Assistência Social. Em comemoração, a Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Assistência Social ofereceu um almoço para as os profissionais que atuam no município

Em Carapicuíba, o assistente social é de suma importância para diversas áreas, tanto nas atividades da Secretaria de Assistência Social e da Saúde, além de outras áreas. Seus serviços são sempre oferecidos com conhecimento e compromisso ético de profissionais capacitados, tais como os Assistentes Sociais que compõem a equipe de referência dos CRAS, CREAS, serviços, programas e projetos da rede socioassistencial.

O Assistente Social atua junto a Política Nacional de Assistência Social e luta por um serviço ou benefício socioassistencial de qualidade, para produzir uma mudança fundamental na vida do cidadão. Essa mudança é alcançada por meio do trabalho social, essencial para a construção do exercício da cidadania nos espaços públicos, através de estratégias, técnicas, metodologias específicas.

“Trabalhando na Prefeitura temos o privilégio de atender nossa própria população. Temos que fazer o que manda a lei para preservar o direito de todos”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.