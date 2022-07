Carapicuíba prepara a 35ª Romaria de Santa Catarina

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 19 de maio de 2014

Tradicional Romaria de Santa Catariana acontece dia 24 de maio.

Realizada pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com romeiros e comunidade católica, a concentração acontece no sábado, 24, a a partir das 9h na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, onde todos se encontram para seguir o trajeto com diversos meios de transportes como carros, bicicletas, cavalos e charretes.

A romaria tem a missão de levar a devoção a Santa Catarina, padroeira da Aldeia, à cidade de Pirapora do Bom Jesus, uma tradição que completa 35 anos.

O momento mais emocionante é o retorno no domingo, quando os romeiros chegam ao ponto de partida e participam da missa em frente à Igreja de Santa Catarina, na praça da Aldeia Jesuítica, que fica tomada de fiéis dispostos em receber as bênçãos por mais um ano de devoção.

O evento reúne cerca de 5 mil pessoas e a cada ano torna-se mais popular na região.