Copa Ouro inicia fase decisiva neste final de semana

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2014

Terminou neste final de semana a fase de classificação da Copa Ouro de Futebol 2014, torneio organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba. A competição entrará agora na fase de quartas de final e também serão disputados os jogos que definirão as equipes rebaixadas para a Copa Prata de 2015.

Os primeiros colocados de cada grupo (Paulistano, Vasco, Manchester e Camaleão) garantem as vagas nas semifinais com um simples empate independente da quantidade de gols. O mesmo critério vale para os dois confrontos na luta para escapar do rebaixamento. Unidos e Gopiuva jogam pelo empate contra Fumaça e Manganelli, respectivamente, para permanecerem na elite do futebol de Carapicuíba.

Veja abaixo os resultados da 6ª rodada e os confrontos que definirão os classificados para as semifinais e os rebaixados na Copa Ouro 2014.

Resultados – 6ª Rodada

Lorena 1 x 2 Palmeirinha Juventus 3 x 0 Manganelli Manchester 3 x 1 Gopiuva Nacional 2 x 2 Renegados Catuense 0 x 0 Vasco Camaleão 7 x 1 Fumaça Unidos 2 x 3 Planalto Paulistano 2 x 1 Barcelona

Jogos das Quartas de Final

Domingo – 25/05/2014 – Campo do Niterói

09:30 Jogo 1 1° Grupo A (Paulistano) x (Nacional) 2° Grupo D 11:00 Jogo 2 2° Grupo A (Barcelona) x (Camaleão) 1° Grupo D 12:30 Jogo 3 1° Grupo B (Vasco) x (Lorena) 2° Grupo C 14:00 Jogo 4 2° Grupo B (Catuense) x (Manchester) 1° Grupo C

Jogos que definirão os rebaixados

Domingo – 25/05/2014 – Campo da Inac