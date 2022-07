Carapicuíba participa do 5º Programa Pró-equidade de gênero e raça

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 21 de maio de 2014

Representantes da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres e Secretaria de Administração da Prefeitura de Carapicuíba participaram da 5º edição do Programa Pró-equidade de gênero e raça. Trata-se do encontro nacional entre organizações que promovem a igualdade entre mulheres e homens no ambiente do trabalho.

A reunião foi promovida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR). O objetivo do encontro foi trocar experiências e debater os desafios da execução dos planos de ações das prefeituras participantes.

A reunião foi aberta pela secretária de Autonomia Econômica das Mulheres da SPM/PR, Tatau Godinho, e pela coordenadora do Pró-Equidade de Gênero e Raça, Simone Schäffer. As participantes discutiram a importância do programa no enfrentamento às desigualdades no área profissional e os desafios para a conquista da igualdade de gênero e racial nas empresas e instituições.

Alem da Prefeitura de Carapicuíba participaram da reunião representantes dos comitês de gênero e raça das prefeituras de Santa Rosa (RS), Aparecida de Goiânia (GO), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), São Vicente (SP), Recife (PE) e Jaboatão dos Guararapes (PE).