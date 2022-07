Carapicuíba realiza Semana de Saúde da Mulher

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 21 de maio de 2014

O Município de Carapicuíba inicia no próximo dia 26 de maio as atividades em celebração a Semana de Saúde da Mulher com o tema “Mulher planeje-se, cuide de sua saúde”. Os eventos marcam a celebração do Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher e do Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, ambos em 28 de maio.

A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e as Secretarias de Saúde e de Assistência Social de Carapicuíba elaboraram um calendário especial de atividades. Os encontros vão acontecer em vários pontos da cidade com objetivo de levar à reflexão sobre a importância de manter os cuidados com a saúde e do bem estar feminino, entre outros temas.

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no Brasil o índice de mortalidade materna caiu cerca de 50% entre 1990 e 2010, mas infelizmente, ainda é grande o número de mulheres que morrem por problemas ocorridos na gravidez. A campanha visa garantir que as mulheres sejam informadas sobre direitos relacionados à gravidez e saúde plena durante esse período. Cerca de 90% das mortes maternas poderiam ser evitadas caso houvesse atendimento adequado no pré-natal, no parto e no pós-parto.

A Prefeitura de Carapicuíba tem ações efetivas na área de saúde da mulher, entre elas o Programa Mulheres de Peito, mutirões de papanicolau, atendimento especial feminino na Casa do Adolescente e no Centro de Referência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Crevim), em meio a outras atividades e cuidados.

Entre os principais eventos estão a Assinatura de decretos que beneficiam as mulheres, palestras sobre a saúde da mulher e maternidade, barracas com serviços de saúde, orientação jurídica e cadastro no Programa Minha casa, Minha vida.

Confira o calendário com a programação completa.

– Dia 26, segunda-feira, às 9h

Assinatura de decreto e sancionamento de leis que beneficiarão as mulheres

Local: Gabinete do Prefeito – Rua Joaquim das Neves, 205 – Vila Caldas

– Dia 27/05, terça-feira, das 10h às 15h

Barracas e oficinas para mulheres sobre saúde e planejamento familiar

Local: Calçadão

– Dia 28, quarta-feira, às 9hs

Palestra sobre a saúde das mulheres, serviços de saúde, orientação jurídica e Programa Minha casa, Minha vida.

Local: CRAS Ariston – Rua Lizarda, 06 – Cidade Ariston

– Dia 28, quarta-feira, às 14hs

Palestra sobre a saúde das mulheres, serviços de saúde, orientação jurídica e cadastro do Programa Minha casa, Minha vida.

Local: CRAS Parque Flórida – Rua Califórnia, 05 – Parque Flórida

– Dia 28, quarta-feira

Ação de divulgação da saúde das mulheres em travessias de pedestres

– Dia 29, quinta-feira, 9h

Palestra sobre a saúde das mulheres, serviços de saúde, orientação jurídica e Programa Minha casa, Minha vida.

Local: CRAS Ana Estela – Rua Monte Aprazível, 50 – Jardim Ana Estela

– Dia 30, sexta-feira, 11h

Palestra para mães

Local: CREAS – Rua Maria Helena, 110, Centro

– Dia 30, sexta-feira, 13h30

Palestra sobre a saúde das mulheres, serviços de saúde, orientação jurídica e Programa Minha casa, Minha vida.

Local: CRAS Novo Horizonte – Rua Terra, 158 – Jardim Novo Horizonte