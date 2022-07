Carapicuíba apresenta seus atletas para a disputa do Jogos Regionais do Idoso

Data de Publicação: 22 de maio de 2014

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba apresentou nesta quarta-feira, 21, os atletas que representarão a cidade no 18º JORI – Jogos Regionais do Idoso. A competição acontece entre os dias 23 e 25 de maio na cidade de Osasco.

Durante o evento foram apresentados aos atletas e os professores responsáveis por coordenar a acompanhar a delegação carapicuibana durante a disputa do torneio.

A Secretária Municipal de Esportes e Lazer, Fátima Brito, destacou a importância da participação da cidade no JORI e parabenizou todos os integrantes da delegação. Também desejou boa sorte aos atletas e afirmou que umas das prioridades da secretaria é proporcionar aos munícipes da terceira idade mais opções de atividades físicas e de lazer.

Carapicuíba será representada no JORI nas seguintes modalidades: atletismo, dança de salão, dominó, tênis de mesa, truco e voleibol adaptado.

Os atletas carapicuibanos receberam da Secretaria de Esportes e Lazer todo o apoio necessário para disputarem os jogos na cidade de Osasco, tais como transporte, alimentação e supervisão dos professores da secretaria.

É um orgulho para Carapicuíba ter atletas disputando os Jogos Regionais do Idoso.

A cerimônia de abertura será na sexta-feira, 23, às 9h no Ginásio de Esportes Prof. José Liberati (Praça Lucas Pavão, s/nº, Osasco).

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância do esporte no desenvolvimento humano. “Organizamos atividades para garantir a qualidade de vida dos idosos por meio do esporte nos espaços públicos de Carapicuíba“.