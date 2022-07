Av. Rui Barbosa, sentido centro, passará por mudança no trânsito

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 22 de maio de 2014

Devido às interdições na Av. Mário Covas para realização de obras do Projeto Novo Centro, no próximo dia 26, a Av. Rui Barbosa, na região central da cidade, passará por mudanças no trânsito para melhorar o fluxo de veículos. A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT) de Carapicuíba está providenciando toda a sinalização necessária para que os motoristas sejam avisados com antecedência.

O fluxo de carros no sentido bairro/centro pela Av. Rui Barbosa será desviado para subir a Av. Tâmara, e não mais a Av. Celeste, para acessar a Av. Inocêncio Seráfico. Essa medida visa promover uma maior fluidez nas vias públicas no horário de maior movimento de veículos.

Nesta semana já foram iniciadas as obras de escavação do solo na Av. Mário Covas para que seja feita a passagem de nível e, em seguida, será feita a fundação para a laje do boulevar que ligará o Calçadão ao Terminal Municipal.

Desde quarta-feira, 21, e também durante a alteração, os agentes da Secretaria de Trânsito estarão no local para oferecer as orientações necessárias. Também serão colocadas placas e faixas informativas para ajudar a população.

Carapicuíba está realizando em sua região central intervenções que vão garantir o maior avanço da história da cidade, realizando grandes mudanças estruturais para promover ampla qualidade em mobilidade urbana para todos os moradores da cidade e inclusive da região. Serão melhorias expressivas de mobilidade urbana para a população local e para aqueles que utilizam as vias municipais para acessar as cidades vizinhas.

Secretaria de Transporte e Trânsito implanta expediente noturno

Desde o dia 17 de maio, a SMTT está com agentes de trânsito atuando na cidade 24 horas por dia. O novo horário de expediente é das 19h ás 7h e conta com dois funcionários durante a noite. Nas recentes alterações no trânsito na região central, a ação de uma força tarefa noturna foi fundamental para pintura da nova sinalização de solo na Av. Celeste, no cruzamento da Av. Mário Covas com a Rua Antonio Pignatari e na nova passagem por dentro das obras do Terminal Municipal. Nesta quinta-feira, 29, foram realizadas pinturas de solo também na Av. Miriam.

Recentemente quatro novos servidores foram chamados pelo último concurso público e hoje o efetivo da SMTT é de 25 agentes.

A população pode entrar em contato com a SMTT pelos telefones 4184-2815 e 4184-4098.

