Obras do Novo Centro trazem agilidade e mobilidade na cidade e região

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 22 de maio de 2014

A região central de Carapicuíba passa por intervenções importantes devido a construção do Projeto Novo Centro, que está implantando uma nova dinâmica para o fluxo de veículos e pedestres na área central. Por conta disso, as pistas estão interditadas e os veículos seguem por desvios.

As pistas centrais da Av. Mário Covas estão sendo escavadas para a construção da passagem de nível, ou túnel, que terá cerca de seis metros de profundidade.

Também está em andamento a construção de novos pilares para sustentação da laje que ligará o Calçadão à estação ferroviária e às faculdades. Escadas rolantes e elevadores dentro do terminal permitirão que munícipes transitem com segurança e rapidez.

Os dois sentidos da Av. Mário Covas funcionarão com três pistas, sendo uma exclusiva para os ônibus – Corredor Oeste, e duas para os demais veículos. O fluxo de quem vem de Osasco seguirá pelo atual caminho, sendo que não haverá mais semáforos ou faixas de pedestres neste trecho. Todos deverão caminhar pelo boulevard que será implantado sobre a laje.

Este conjunto de intervenções visa modernizar o centro de Carapicuíba e torná-lo ágil no fluxo de veículos e pedestres, que além de terem uma passagem ampla e livre de carros, motos e ônibus, vão ganhar uma área urbanizada, arborizada e atraente, transformando definitivamente a história do centro da cidade.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância da obra para a região. “Os benefícios não serão apenas para Carapicuíba, mas para a região metropolitana como um todo, em termos de mobilidade, e em especial Tamboré e Alphaville, já que a maior parte das pessoas que se dirige a estes bairros de Barueri vão por Carapicuiba”.

Intervenção no fluxo da Av. Rui Barbosa

No próximo dia 26, segunda-feira, a Av. Rui Barbosa passa por mudanças no fluxo de carros no sentido bairro/centro, que será direcionado para a Av. Tâmara e não mais à Av. Celeste, visando promover maior fluidez no trânsito local.

Outras intervenções futuras:

Novo Viaduto – Está aprovado pelo governo do estado a construção de duas alças do novo viaduto que ligará a Av. Des. Eduardo Cunha de Abreu, na região do Fórum, ao Parque da Lagoa.

Terminais Intermunicipais – Serão construídos dois terminais intermunicipais: um ao lado da obra do novo centro e outro no Km 21, divisa entre Carapicuíba e Osasco.

Corredor Oeste – É um novo sistema que promoverá maior mobilidade à população, pois trata-se de um corredor exclusivo para circulação de ônibus e será integrado com as estações da CPTM e Metrô.