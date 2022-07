Prefeitura amplia pontos de recolhimento de óleo de cozinha e pilhas

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 22 de maio de 2014

Parceria entre a Prefeitura e escolas, o recolhimento de óleo de cozinha e pilhas foi ampliado de quatro para 13 locais dentro de Carapicuíba, sendo doze municipais e uma estadual. A Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade iniciou o trabalho no final de 2013, com quatro escolas. Esta semana, nove receberam os galões para coleta do óleo.

O óleo é recolhido por usina parceira da Prefeitura, que realiza o processo de decantação e purificação, a fim de que se torne matéria prima na fabricação de biocombustível.

A iniciativa visa conscientizar crianças e adultos sobre a necessidade da preservação dos recursos naturais, principalmente a água, que é contaminada quando o óleo é despejado direto na pia. As escolas funcionam como PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) e qualquer pessoa do bairro pode entregar o óleo nas escolas.

Foram entregues também galões menores para o recolhimento de pilhas de todos os tamanhos, exceto baterias. Ao serem recolhidas, são armazenadas na Secretaria do Meio Ambiente e destinadas de acordo com as diretrizes da Logística Reversa, que responsabiliza o produtor pela destinação final do produto descartado.

O prefeito Sergio Ribeiro considera que ações de conscientização e mudança de atitude colaboram na preservação do meio ambiente e na criação de uma cidade mais limpa, bonita e organizada.

A Secretaria do Meio Ambiente também é um PEV para óleo e pilhas. Ao comparecer no Centro Administrativo (Av. Presidente Vargas, 205 – Vila Caldas), os munícipes podem entregar, colaborando com a preservação da natureza.

Os interessados em firmar parceria com a prefeitura devem entrar em contato com a Secretaria pelo fone: 4164-5413

Escolas municipais:

EMEF Nai Molina do Amaral

R. Serra das Agulhas Negras nº 199 – Jd. Planalto

EMEF Vereador Edegar Simões

Rua Mirassol nº 85 – Cidade Ariston

EMEF Argeu da Silveira Bueno

Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves nº 860 – Cohab V

EMEF Dep. João Hornos Filho

R. Capanema nº 75 – Vl. Cristina

EMEF Miguel Costa Júnior

Rua Egidio Vitorello nº 2132 – Jd. Angélica

EMEF Noemy Silveira Rudolfer

R. Peruíbe nº 20 – Santa Brígida

EMEI Antônia Pereira de Magalhães

Rua Lizarda, 470 – Cidade Ariston

EMEI Asas da Imaginação

R. Tamboara, nº140 – Jd. Tonato

Emei Carlos Wanderlei Alves da Silva

Rua Paraguaçu Paulista, 2847, Jardim Ana Estela

EMEI Ciranda da Criança

R. Beverly, nº 55 – Pq. Flórida

EMEI Ana Estela

R. Monte Aprazível s/nº – Jd. Ana Estela

EMEI Ademar Ferrari

R. Serra Maylaski, nº 400 – Jd. Planalto