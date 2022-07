Carapicuíba terá o maior Sesi da região oeste

Data de Publicação: 23 de maio de 2014

Com prazo de entrega para fevereiro de 2015, as obras da nova unidade do Sesi em Carapicuíba estão em andamento. A escola terá 40 mil metros quadrados, a maior da região oeste da Grande São Paulo, e substituirá a unidade instalada no Centro da cidade.

A parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e a Serviço Social da Indústria de São Paulo (Sesi-SP) trouxe para o município esta obra com investimento de pouco mais de R$ 26 milhões.

De acordo com a última planta apresentada, a nova sede terá dez salas para Educação Infantil, seis para Ensino Médio, três salas de convivência, sala de música e de artes cênicas, laboratório de ciências físicas, química, biologia, informática e de ciências, além de quadra poliesportiva coberta, quadra com piso sintético e previsão para a construção de uma piscina olímpica na segunda fase do projeto.

Além de contar com o sistema “S” de ensino (conceito educacional próprio da entidade) a escola terá capacidade de atendimento para 1.500 alunos, que cursarão desde o 1º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, com a articulação entre o Ensino Médio e a formação técnica gratuita oferecida pelo SENAI-SP, que visa melhores oportunidades de empregabilidade para esses jovens.

Segundo o Prefeito Sergio Ribeiro, a obra traz para a cidade um grande complexo educacional, que vai beneficiar os estudantes do município, em uma cidade com a menor renda per capta do Estado essa unidade irá beneficiar milhares de jovens e também adultos, com ensino de qualidade, perspectivas de trabalho, esporte e lazer”, comentou.

O Sesi ficará na avenida Francisco Pignatari, na Vila Gustavo Corrêa, local que vai abrigar o Complexo Educacional de Carapicuíba, após a finalização das obras do Novo Centro. Atualmente, a unidade atende 957 alunos, sendo 262 estudantes no Ensino Fundamental em Tempo Integral e 695 na Educação de Jovens e Adultos.