Prefeitura de Carapicuíba oferece teatro gratuito

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 23 de maio de 2014

A apresentação “Terremota” voltada ao público infantil , é marcada pelo bom-humor em um diálogo inteligente entre tio e sobrinha.

Na próxima sexta-feira (30), a Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Cultura, traz para a cidade, o espetáculo infantil inédito e gratuito “Terremota”, de Marcelo Romagnoli, conhecido por escrever peças de teatro voltado para crianças. A apresentação acontecerá no Teatro Jorge Amado, em três apresentações: 10h, 14h e 16h.

A peça “Terremota”, conta a história de Maria, uma garota com muita imaginação e que passa a maior parte do seu dia sozinha. Ela vive apenas com seu Tio Bigode e seu gato Platão e adora fazer perguntas que não têm respostas fáceis. O tio tem de caprichar no jogo de cintura para não ser ‘enrolado’ pela sobrinha hiperativa. “Quem aprende com quem?” verso de uma das lindas canções, resume muito bem as intenções da peça.

A Prefeitura de Carapicuíba visa promover ações culturais e promove mensalmente apresentações de teatro gratuitas na cidade.