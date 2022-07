Carapicuíba participa do Encontro Regional Sudeste de Políticas para as Mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 23 de maio de 2014

Carapicuíba participou, nos dias 14, 15 e 16 de maio, do Encontro da Região Sudeste de Políticas para as Mulheres, em São Paulo. Representantes da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres do município estiveram presentes.

O encontro, de dois dias, foi promovido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR) e teve a participação de representantes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Foram feitas avaliações das estruturas existentes em diversas regiões, trabalhos em grupos e plenárias que apontaram as necessidades e dificuldades de cada localidade.

A ministra de Políticas para as Mulheres Eleonora Menicucci participou do encontro e ressaltou a necessidade de as secretárias e coordenadoras municipais e estaduais investirem na criação e no fortalecimento dos organismos.

A ministra ressaltou ainda que o encontro tem por objetivo fortalecer e ampliar as secretarias e coordenadorias de Políticas para as Mulheres para que sejam atingidas as metas das ações baseadas em gênero. Destacou que por meio das políticas, as mulheres tornam-se protagonistas em seus estados e municípios.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta o apoio às ações. “Estamos criando as condições favoráveis para que as mulheres de Carapicuíba sejam protagonistas das transformações sociais necessárias” ressalta.

Este foi o terceiro de cinco Encontros Regionais. Os próximos eventos estão marcados para este mês em Porto Alegre (19 a 21) e em Goiânia (28 a 30).