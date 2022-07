Carapicuíba realiza a 20º edição do Dia do Desafio

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 27 de maio de 2014

No próximo dia 28, quarta-feira, Carapicuíba realiza o 20º Dia do Desafio com o tema “Você se mexe e o mundo mexe junto”. O evento, que acontece em todo o país e é coordenado pelo Serviço Social do Comércio (SESC), é realizado em Carapicuíba pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O Dia do Desafio foi criado nos anos 1980, no Canadá, com a proposta de despertar o interesse das pessoas pela prática de esportes e atividades físicas. No Brasil é coordenado pelo Sesc desde 1995 e conta com o apoio de entidades internacionais como a Organização das Nações Unidas para a Educação (Unesco). O objetivo é promover a prática de atividades físicas junto a população reunindo o maior número possível de participantes.

Em 2013 Carapicuíba conseguiu mobilizar 11% de toda a população da cidade e cerca de 40 mil pessoas participaram de diversas atividades promovidas em vários locais da cidade.

Neste ano o tema do Dia do Desafio em Carapicuíba será futebol, mas outras atividades e esportes serão praticados no dia do evento como basquete, vôlei, handebol, capoeira, aeróbica, futsal, entre outros. Durante a realização do evento professores, estagiários e monitores da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer estarão supervisionando as atividades.

Alunos de toda a rede municipal de ensino também participarão das atividades propostas para o dia. Eles serão acompanhados pelos professores de educação física das escolas. A expectativa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer é que através do Dia do Desafio mais munícipes comecem a participar das atividades esportivas oferecidas pela prefeitura.

No dia 28 de maio, as atividades terão inicio às 7h no Parque dos Paturis com as turmas de capoeira e aeróbica desenvolvendo atividades com a população. Para participar do Dia do Desafio basta comparecer nos locais das atividades nos horários da programação. Veja na tabela abaixo o cronograma de atividades e locais onde serão realizados.

“O esporte e o lazer oferecem momentos de interação social e de desenvolvimento humano imprescindíveis. A prática dessas atividades, com o devido acompanhamento, traz enormes benefícios a todos”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.