Obras do Corredor Oeste chegam a Carapicuíba

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 27 de maio de 2014

Foram iniciadas em Carapicuíba nesta segunda-feira, 26, as obras do Corredor Itapevi – São Paulo, chamado também de Corredor Oeste. A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP), vinculada a Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos é a gestora do empreendimento.

O Corredor Oeste foi projetado para ligar os municípios da região oeste da Grande São Paulo e terá um total de 23,6 km de extensão, passando pelos municípios de Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco e São Paulo (Butantã) e juntos somam 12,5 milhões de habitantes.

O trecho de Carapicuíba tem extensão de 2,2 km e o projeto prevê a construção de terminal no Km 21 (com integração à estação de trem da CPTM), duas estações de embarque e desembarque de passageiros, viaduto e alças de acesso.

Segundo avaliação da EMTU, cerca de 90 mil de passageiros serão beneficiados diariamente pelo Corredor Oeste e, só no trecho Jandira-Carapicuíba, cerca de 30 mil pessoas por dia. A expectativa é que após a conclusão das obras o tempo de viagem diminua consideravelmente.

As obras serão realizadas pelo Consórcio Equipav e o valor do investimento é de R$ 94,9 milhões. A previsão de conclusão é abril de 2015.

Alterações no trânsito

Desde segunda, 26, o trânsito na Av. Deputado Emílio Carlos foi alterado para o início das obras. Uma faixa foi interditada no sentido Barueri entre a Rua Presidente Vargas e a Avenida Victório Fornazaro.

A equipe de agentes da Secretaria de Transporte e Trânsito de Carapicuíba está no local em horários de maior movimento para auxiliar os motoristas. Também foram colocados cones delimitando a faixa interditada.

Também está proibido parar ou estacionar em toda extensão da Av. Deputado Emílio Carlos nos dois sentidos e os motoristas que desrespeitarem a regra estão sujeitos à multa e guincho.

A população pode entrar em contato com a SMTT pelos telefones 4184-2815 e 4184-4098 para qualquer esclarecimento ou sugestão.

Clique aqui e veja galeria de fotos