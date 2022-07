Quartas de final da Copa Ouro

Data de Publicação: 28 de maio de 2014

Copa Ouro 2014

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba vem por meio desta, informar a todos os dirigentes, jogadores e torcedores envolvidos na disputa da Copa Ouro de Futebol, a correção no chaveamento da competição a partir da fase de oitavas de final.

Diferentemente do que foi divulgado anteriormente, o chaveamento correto das oitavas de final respeitando o Regulamento Oficial da competição é este:

Jogo 1 1° Grupo A (Paulistano) 0x5 (Nacional) 2° Grupo D Jogo 4 2° Grupo A (Barcelona) 2×1 (Camaleão) 1° Grupo D Jogo 3 1° Grupo B (Vasco) 2×1 (Lorena) 2° Grupo C Jogo 2 2° Grupo B (Catuense) 2×1 (Manchester) 1° Grupo C

Seguindo o Regulamento Oficial, a semifinal da Copa Ouro 2014 terá os seguintes confrontos, a serem realizados no próximo domingo, 01 de junho, no Estádio do Niterói.