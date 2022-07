Prefeitura atende mudanças no trânsito reivindicadas por estudantes

Data de Publicação: 28 de maio de 2014

Na noite da última segunda-feira, 26, o prefeito Sergio Ribeiro e o deputado estadual Isac Reis reuniram-se com Samira Fortunato, diretora da Faculdade Nossa Cidade (FNC) para anunciar que em poucos dias será iniciada obra que atende reivindicação dos estudantes e professores.

A operação consiste em alterar a posição da rotatória em frente ao Parque da Lagoa e transformação da Avenida Francisco Pignatari em mão única, ficando apenas no sentido centro-bairro.

O prefeito informou também que a AES Eletropaulo aprovou projeto de iluminação das ruas do viário do Parque da Lagoa, além disso, a passarela que ligará o centro às faculdades faz parte da obra em andamento no Centro.

O pedido foi feito por meio de abaixo assinado, entregue ao deputado Isac Reis, que intermediou junto ao prefeito Sergio Ribeiro. “A Prefeitura de Carapicuíba é parceira das faculdades de Carapicuíba. Tenho convicção que o desenvolvimento de nossa cidade passa necessariamente pela profissionalização e qualificação. Faremos o que estiver ao nosso alcance para dar condições dignas aos estudantes do município”.