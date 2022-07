Inscrições abertas para o II Pedalando pelo Meio Ambiente

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 28 de maio de 2014

Dia 8 de junho o Parque dos Paturis recebe, a partir das 8 horas, o II Pedalando pelo Meio Ambiente, passeio ciclístico realizado pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade.

O Pedalando pelo Meio Ambiente teve início em 2013 e contou com cerca de 700 ciclistas. Além do passeio, está previsto ginástica de alongamento, shows musicais e sorteio de bicicletas.

O evento incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo e ecologicamente correto, proporciona à população lazer, descontração e integração entre pais e filhos e desenvolve a consciência ambiental e o relacionamento comunitário entre crianças, jovens e adultos.

O passeio conta com o apoio da Caixa Econômica Federal e do Governo Federal. O prefeito Sergio Ribeiro lembra que a prática de hábitos ecologicamente corretos, como o ciclismo e a caminhada nas áreas de lazer do município são importantes para a saúde e para o meio ambiente. “O Parque dos Paturis é um espaço de contato com a natureza e deve ser utilizado como local para busca de qualidade de vida”.

Itinerário:

Os ciclistas sairão do Parque dos Paturis e seguirão pela Av. Antônio Faustino dos Santos até a rotatória em frente ao Ginásio Seninha. Continuarão pela Av. Brasil e Av. Amazonas até o final, encontrando novamente a Av. Antônio Faustino dos Santos e retornando ao Parque dos Paturis. O passeio contará com trio elétrico à frente dos ciclistas, animando a todos.

Inscrições:

Os interessados podem se inscrever antecipadamente, imprimindo a ficha disponível no portal da Prefeitura de Carapicuíba e entregando na Secretaria do Meio Ambiente, à Av. Presidente Vargas, 250, Vila Caldas, dentro do Centro Administrativo da Prefeitura.

Também serão aceitas inscrições no local. Mais informações pelo telefone 4164-5413.

