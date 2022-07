Vôlei de Carapicuíba conquista a medalha de bronze no Grand Prix ATC

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 29 de maio de 2014

A seleção sub 15 de vôlei feminino de Carapicuíba conquistaram no sábado, 24, a medalha de bronze no Grand Prix de Vôlei promovido pelo Alphaville Tênis Clube (ATC). A equipe é formada e treinada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A equipe carapicuibana enfrentou o time do ATC e venceu por 2 sets a 1, parciais 25×19, 18×25 e 15×13, conquistando assim o terceiro lugar.

Os professores e coordenadores da modalidade ressaltam que este é um grande resultado, pois a equipe de vôlei é formada por alunas com pouca experiência em competições oficiais. Elas seguem com os treinamentos em preparação para a disputa da Copa Cajamar que acontecerá no segundo semestre.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba destaca que todas as jogadoras que compõem a equipe fazem parte das escolinhas de vôlei formadas e administradas pela instituição, e que seguirá apoiando no desenvolvimento da equipe para a participação em outros torneios.