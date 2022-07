Carapicuíba está na semifinal da 5ª Copa Regional de Futsal

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 30 de maio de 2014

A seleção de futsal feminino adulto de Carapicuíba conquistou no último domingo, 25, vaga para a semifinal da 5º Copa Regional de Futsal Feminino, torneio organizado pela Liga Paulista de Futebol Feminino. A seleção de futsal é uma das equipes mantidas e supervisionadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Na etapa de quartas de final o time carapicuibano enfrentou a equipe Sintonia Futsal. Seguindo as orientações do técnico Tonhão, a seleção conseguiu aproveitar melhor as oportunidades de gol e garantiu a vitória na partida pelo placar de 4 a 2, e vaga na semifinal da competição.

No próximo domingo, 01 de junho, o time disputará vaga na final do torneio enfrentando a equipe da Portuguesa/Tiguer. A partida será realizada no Ginásio do Parque Esportivo dos Trabalhadores, localizado na Rua Canuto de Abreu, s/nº, Tatuapé, a partir das 10h. Entrada Franca.