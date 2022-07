Fundo Social lança a Campanha do Agasalho 2014

Data de Publicação: 30 de maio de 2014

Tema deste ano é “Solidariedade Aquece”

Nesta quinta, 29, o Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba realizou o lançamento da Campanha do Agasalho 2014 com o tema “Solidariedade Aquece”. Participaram do evento servidores e autoridades municipais.

Foi servido café da manhã preparado pelas integrantes do Fundo Social e a Senhora Áurea, mãe do prefeito Sergio Ribeiro, fez o lançamento oficial da campanha. Numa manhã de temperaturas baixas, ela enfatizou a importância da participação de todos para que pessoas carentes possam receber agasalhos e cobertores para se aquecer nos dias mais frios.

Dra. Deilde Luzia Carvalho Homem, secretária de Assuntos Jurídicos, também chamou todos a participar. “Deus nos dá tanto todos os dias, também podemos ajudar alguém que precisa doando um cobertor, um agasalho” ressaltou.

Foram distribuídos cachecóis produzidos pelas artesãs do Funco Social como forma de incentivar a doação.

O objetivo principal é superar a arrecadação de 2013, que somou 60 mil peças de roupas e 10 mil cobertores, e assim poder atender mais pessoas necessitadas. Todas as peças arrecadadas serão entregues às famílias carentes do município no decorrer do ano.

O Fundo Social conta com a colaboração da população na doação de peças de roupas em boas condições de uso e também de cobertores. Repartições públicas, escolas e estabelecimentos comerciais já aderiram à campanha e podem receber as doações.

Segundo o prefeito Sergio Ribeiro, “haverá postos de arrecadação em todas as repartições públicas do município e comércios, pois todos nós somos chamados a colaborar e doar um agasalho. Empresários e população em geral podem fazer a diferença somando os esforços”, ressaltou.