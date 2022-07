Carapicuíba tem final de semana decisivo nos Jogos da Cidade

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 30 de maio de 2014

As equipes de Carapicuíba participantes do 12º Jogos da Cidade terão jogos importantes no próximo final de semana. Os resultados dos próximos confrontos vão definir ao futuro dos times na próxima fase da competição.

Em todas as partidas os atletas carapicuibanos são acompanhados pelos professores das respectivas modalidades. O transporte e a alimentação são fornecidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba.

No sábado, a seleção de handebol masculina enfrenta o Conglomerado Jurássico precisando da vitória para continuar na disputa por uma das duas vagas para a fase municipal. O jogo será às 14h no Clube Escola Solange Nunes Bibas, localizado na Rua Ernani da Gama Correia, 367 – Butantã.

A equipe de futsal feminino também entrará em quadra neste domingo, 01, contra a equipe do Imirim Futsal. Após três jogos com duas vitórias e uma derrota, a equipe carapicuibana precisa vencer a próxima partida para não depender do resultado de outras partidas e seguir no torneio.

Basquete apenas cumprirá tabela

A seleção de basquete masculina adulta de Carapicuíba jogará às 11h, neste domingo apenas para cumprir tabela por não ter mais chances de classificação no torneio. Enfrentará a equipe do Clube Parque Continental em jogo realizado no CEU Butantã, localizado na Av. Eng. Heitor Antonio Eiras Garcia, 1.700 – Butantã.

Resultados do último final de semana

As equipes de vôlei feminino e masculino de Carapicuíba entraram em quadra no último domingo, 25, e conquistaram importantes resultados para seguirem com chances de classificação nos Jogos da Cidade de São Paulo.

A seleção feminina venceu o União Zenaide por 2 sets a 0 com parciais de 21×13 e 21×14. Já o time masculino derrotou o CEU Perus também por 2 sets a 0, com 21×08 e 21×10. Os próximos jogos de ambas as equipes ainda não foram divulgados pela organização do campeonato.