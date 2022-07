Projeto Novo Centro avança cada vez mais com novas frentes de obras

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 4 de junho de 2014

O avanço das obras do Projeto Novo Centro de Carapicuíba muda, a cada dia, a percepção da população em relação à região central da cidade e sobre os benefícios que virão com sua conclusão. Está em andamento a fase de escavação do solo na Av. Mário Covas para que seja feita a passagem de nível e, em seguida, será feita a fundação para a laje do boulevar que ligará o Calçadão ao Terminal Municipal e estação da CPTM.

Depois do processo de fundação e fixação de estacas e vigas, que representa parte da obra que não se vê, a população agora pode acompanhar diariamente a rotina e os avanços nos trabalhos das equipes que tocam a obra em ritmo acelerado. No Calçadão, durante todo o dia, várias pessoas param e observam o trabalho dos operários, percebendo assim, com mais clareza, o quão grande será a transformação na região central da cidade.

O prefeito lembra que a partir dos próximos dias, a obra do Novo Centro continuará em duas modalidades: a conclusão do bulevar que ligará o calçadão até as faculdades e a escavação da Av. Mário Covas para a construção da passagem de nível. “As próximas etapas terão maior visibilidade e agilidade, pois diversos entraves junto a empresas e órgãos públicos já foram vencidos”, informa o Sergio Ribeiro.