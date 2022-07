Alteração na passagem de pedestres

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 4 de junho de 2014

No próximo domingo, dia oito de junho, a passagem de pedestres na Av. Mário Covas, que dá acesso à Rua Max Zendron (escadão) e à estação de trem passará por modificações. Com o avanço das obras do Projeto Novo Centro, a passagem ao lado do canteiro de obras será desviada para proporcionar mais segurança à população. A Secretaria de Transporte e Trânsito de Carapicuíba está trabalhando para que todos transitem pela cidade de forma organizada.

Com a alteração, os pedestres que utilizam a Rua Max Zendron (Rua do Escadão) como passagem entre o Calçadão e estação de trem (CPTM) passarão a seguir pela Rua Alzira di Pietro Polito. A alteração contará com sinalização especial e nova faixa de pedestre para quem que utiliza o local.

As obras do Projeto Novo Centro avançam e a prefeitura trabalha pela segurança da população, garantindo a tranquilidade das pessoas que circulam na região.