Catuense e Barcelona decidem o título da Copa Ouro 2014

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de junho de 2014

O título da Copa Ouro de Futebol 2014 de Carapicuíba, torneio promovido e organizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, será decidido entre os times Barcelona Futebol Clube, da Vila Gustavo Correa, e Catuense Futebol Clube, do Roseira Parque.

Na final da Copa Ouro 2014 a Catuense joga pelo empate, por ter melhor campanha na fase classificatória, terminando em 3º lugar com 14 pontos na classificação geral, enquanto o Barcelona ficou na 7º colocação com 11 pontos.

Durante o campeonato os dois times fizeram campanhas muito parecidas e ambos perderam somente um jogo até agora. Mas no quesito vitórias a Catuense sai na frente, são 6 contra 5 do Barcelona.

Para conquistar as vagas para a final da competição, Barcelona e Catuense enfrentaram nas semifinais Nacional e Vasco, respectivamente, em partidas bem movimentadas, que mostra o bom nível das equipes envolvidas e o bom nível de competição.

Os setores ofensivos das duas equipes estão empatados em gols marcados com 15 para cada lado. No setor defensivo a Catuense leva vantagem pois sofreu 3 gols e o Barcelona 11.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba realizará a grande final da Copa Ouro de Futebol 2014 no próximo domingo, 8 de junho, a partir das 11h40 no Estádio do Niterói. Entrada Franca.

Perfil das equipes finalistas

Barcelona Futebol Clube: Fundado em 28/08/1994 e com seda na Vila Gustavo Correa, o Barcelona atualmente é presidido por José Geraldo de Oliveira, a vice-presidência fica a cargo de Fábio Bueno Nunes, que também é o presidente do honra e auxiliar-técnico da equipe.

Emerson de Souza é o técnico e responsável por orientar o Barcelona Futebol Clube à beira do gramado.

Catuense Futebol Clube: Fundado em 25/11/2006 a Catuense Futebol Clube tem sua sede no Roseira Parque. Fundada e presidida por Jurandir Alves Souza, tem seu nome em homenagem ao Catuense Futebol Ltda, da cidade de Catu – Bahia.

Sr. Natalino é o vice-presidente e Bruno Pereira dos Santos o diretor da equipe. A comissão técnica é formada por Genilson Souza Santos (treinador) e Rosivan Martins (aux. técnico).

Fumaça e Gopiuva se livram do rebaixamento

A luta para fugir do rebaixamento na Copa Ouro terminou no último domingo, Fumaça e Gopiuva conquistaram o direito de permanecer na elite do futebol de Carapicuíba em 2015.

A equipe do Fumaça conseguiu a primeira vitória na competição ante o Unidos COHAB 5 por 5 a 4, e o Gopiuva superou o Manganelli por 2 a 1. As equipes derrotadas (Unidos COHAB 5 E Manganelli) jogarão em 2015 a Copa Prata.