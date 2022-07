Saúde de Carapicuíba distribui kits especiais no Dia dos Namorados

Data de Publicação: 5 de junho de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde, vai realizar no próximo dia 11, quarta-feira, distribuição de kits para o Dia dos Namorados comemorado dia 12. O objetivo desta campanha é conscientizar a população sobre a importância do uso de preservativos para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

A unidade móvel do Centro de Testagem e Aconselhamento estará em três pontos da cidade para fazer a entrega dos kits: no Calçadão (próximo ao Posto Policial), em frente ao Gabinete do Prefeito e ao Centro Administrativo da Prefeitura.

Os kits são compostos de preservativo feminino e masculino, gel lubrificante, pirulitos em formato de coração, balas e panfletos explicativos sobre DST/Aids. A composição do kit foi especialmente pensada para que os casais comemorem o Dia dos Namorados sem esquecer a proteção.

AIDS é uma doença que não tem cura, adquirida pela infecção do vírus HIV, que ataca o sistema imunológico, deixando a pessoa predisposto as doenças. A contaminação se dá através de esperma e secreção vaginal, pelo leite materno ou sangue contaminado. Portanto, uma das formas de proteção é usar preservativos nas relações sexuais. Fazer o teste é uma decisão difícil, mas é uma atitude de coragem e responsabilidade.

“Oferecer serviços de saúde à população é uma ação simples que pode trazer importantes resultados, como a identificação de doenças ainda não diagnosticadas e o incentivo a hábitos preventivos”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.

Carapicuíba tem CTA Móvel para testes de HIV

O Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) conta com consultório móvel que leva para os bairros do município a coleta de teste rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. O veículo foi adquirido com teto alto, possui mesa e cadeiras fixas, mini geladeira para armazenar os produtos utilizados para os testes, armário, pia com água na torneira, ar condicionado e toldo, num espaço adequado para duas pessoas ficarem sentadas ou em pé, com privacidade.

O CTA Móvel de Carapicuíba é o único na região, e oferece ambiente propício para um diálogo tranqüilo e privativo, observando as especificações do Ministério da Saúde.

Núcleo de Atenção a doenças Infecto Contagiosas – NAIC

O NAIC responsável pela prevenção e tratamento de doenças como DST/AIDS, Hepatite B, Hanseníase e Tuberculose, e conta com médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos para darem o suporte necessário aos pacientes.

Endereço: Alameda dos Lírios, n. 150 – Vila Sulamericana – Telefone: 4202-9583

Atendimento: Segunda a Sexta-feira, das 7h às 17h.