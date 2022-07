Carapicuíba é destaque em investimentos e melhora na qualidade de vida da população

Data de Publicação: 5 de junho de 2014

Entre os 645 municípios paulistas, cidade registra a 21º posição no ranking estadual de Investimentos

A qualidade de vida em Carapicuíba tem aumentado continuamente e a população colhe os frutos desse processo de desenvolvimento histórico da cidade. Segundo pesquisa publicada pela Revista da Frente Nacional de Prefeitos, entre os 645 municípios paulistas, Carapicuíba registra a 21º posição no ranking de Investimentos (R$ 78.837.958,15), à frente de municípios como Santana de Parnaíba, Cotia, Santo André e Itapevi.

Na área da educação, esta publicação também revela notável evolução do município. O anuário da Frente Nacional de Prefeitos compreende o período entre 2007 e 2012 e aborda principalmente o comparativo entre 2011 e 2012. Com sede nacional estabelecida em Brasília, Distrito Federal, a FNP é instituição que reúne prefeitos e ex-prefeitos de municípios de todo o Brasil com o objetivo de defender os interesses das mais de 5600 cidades brasileiras.

Carapicuíba registrou um salto de 48% em apenas um ano, comparando 2011 com 2012, na área de Investimentos, que considera todo o dinheiro empregado em benefício da cidade e da população, em infraestrutura, pavimentação de ruas, construções e reformas de escolas e unidades de saúde. Enquanto isso, cidades com a mesma realidade sócio-econômica apresentaram menor elevação ou, até mesmo, diminuição no valor total investido, como Francisco Morato que investiu 25,5% menos em 2012 do que em 2011. Já Ferraz de Vasconcelos registrou aumento de 20,9%.

Destaque entre as cidades da região

As cidades de Osasco e Barueri, com arrecadações muito superiores a Carapicuíba, também investiram menos em 2012 do que em 2011, sendo Osasco -36% e Barueri -21,8%. Itapevi e Santana de Parnaíba investiram menos que Carapicuíba, com 7,9 e 34,8% respectivamente. Jandira, com realidade mais próxima à do nosso município, registrou queda de 52,2%.

Hoje, Carapicuiba tem várias obras em andamento como o Projeto Novo Centro, Corredor Oeste (Itapevi – São Paulo), PAC Cadaval, Minha Casa Minha na Vida Vila Helena, Unidade do Sesi, Unidade de Saúde da Família (USF) no Pq. Jandaia, Praça do Esporte e da Cultura no Jd. Ariston, ampliação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Cohab II e do Jd. Ariston, contrução de creches de programa Proinfância na Cohab II e outras 15 unidades em fase de terraplanagem. Estas obras contam com investimento municipal, estadual e federal, o que eleva ainda mais o nível de investimentos feitos no município, em bendefício da população.

Carapicuibanos vivem mais e melhor

Dados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), levantamento mundial realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) mostram que o nível de qualidade de vida cresceu de maneira significativa em Carapicuíba. A cidade passou do 717º no ranking para 562º, subindo 155 posições, em especial nos últrimos cinco anos. Para chegar a esse número, o PNUD realiza sua pesquisa com base em três pilares: saúde (medida pela expectativa de vida), educação (acesso ao conhecimento) e renda (padrão de vida).

Segundo definição do próprio PNUD, “o conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas que elas sejam capacitadas e tenham oportunidades para serem aquilo que desejam ser. O conceito de Desenvolvimento Humano também parte do pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma população é preciso ir além do viés puramente econômico e considerar outras características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida humana. Esse conceito é a base do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)”.

Em sua contagem regressiva para completar 50 anos, a prefeitura de Carapicuiba trabalha para construir a cidade da vida de todo cidadão carapicuibano. Esse é o caminho que está levando este município a uma nova realidade: a cidade que todos desejamos está a cada dia se tornando realidade.

“Ao completar 50 anos, nossa cidade precisa estar mais bonita, mais organizada e ter alcançado vitórias que se traduzam na melhoria das condições de vida de cada cidadão. Isso só será possível se o poder público e a população trabalharem juntos, criando uma nova cultura de respeito, compromisso e amor pela cidade que acolheu milhares de imigrantes que formaram famílias e aqui tiveram seus filhos e netos. Covido toda a população para assumir este desafio”, reitera o prefeito Sergio Ribeiro.