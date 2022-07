Carapicuíba integrada na luta pela saúde das mulheres

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 5 de junho de 2014

Entre os dias 26 e 30, a Prefeitura de Carapicuíba realizou a Semana da Saúde da Mulher, evento organizado pela Coordenadoria de Políticas para as Mulheres (Secretaria de Governo) e Secretaria da Saúde, para lembrar o Dia internacional da Luta pela Saúde das Mulheres e Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna (28 de maio).

As ações foram voltadas a mulheres inscritas no Programa Bolsa Família e assistidas pelos CRAS (Centro de Referencia da Assistência social), oferecendo informações a respeito a planejamento familiar e saúde.

A abertura no dia 26, com café da manhã no Gabinete do Prefeito tratou dos próximos passos da Coordenadoria no que diz respeito ao Plano municipal de Políticas pra as Mulheres, organização da Conferência de Políticas para as Mulheres para 2015, decreto de criação do Comitê tanto para a questão das Políticas para as Mulheres, implantação do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, que tem como objetivo combater as discriminações de gênero e raça no ambiente do trabalho da Prefeitura.

As palestras nos CRAS trataram da importância da prevenção e o planejamento tanto familiar como para a vida e apresentaram informações sobre serviços públicos que cuidam da saúde feminina.

O prefeito Sergio Ribeiro, que aderiu voluntariamente à 5ª Edição do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, considera o cuidado à saúde da mulher como uma prioridade, por isso, implantou em Carapicuíba o Mutirão de Papanicolau, a Coordenadoria de Saúde da Mulher da Secretaria da Saúde e a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, vinculada à Secretaria de Governo “As mulheres devem ocupar seus espaços na sociedade e contribuir com igualdade por um mundo melhor”, afirma o prefeito.