Em Carapicuíba, inscrições abertas para os cursos do Senai e Senac pelo Pronatec

Data de Publicação: 6 de junho de 2014

Senai e Senac oferecem vagas para diversos cursos, para moradores de Carapicuíba. A parceria entre a Prefeitura, Pronatec (Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica) e os Serviços da Indústria abre diversas possibilidades para quem quer melhorar o seu currículo profissional, sem pagar nada.

O Senai oferece cursos de Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar Administrativo, Manutenção e Reparo de Microcomputadores, Desenhista Mecânico, Desenhista da Construção Civil, Soldador Oxiacetilênico e Soldador no Processo.

Já o Senac oferece vagas para Operador de Telemarketing, Operador de Negócios, Auxiliar de Crédito e Cobrança e Almoxarife.

Os interessados precisam ter idade acima de 16 anos (há cursos que são oferecidos somente a pessoas acima de 18 anos), pelo menos a quarta série do ensino fundamental, morar em Carapicuíba e estar inscrito no Cadastro Único do Programa Bolsa Família ou comprovar baixa renda.

Inscrições podem ser feitas nos seguintes locais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 16h:

CRAS I – ARISTON – Rua Lizarda, 06 – Cidade Ariston

CRAS II – NOVO HORIZONTE – Rua Terra, 158 – Jardim Novo Horizonte

CRAS III – PARQUE FLÓRIDA – Rua Califórnia, 05 – Parque Flórida

CRAS IV -JARDIM ANA ESTELA – Rua Monte Aprazível, 50 – Jardim Ana Estela

CRAS V – CENTRAL – Rua Maria Helena nº 55 – Centro

CREAS – Rua Maria Helena, 110 – Centro

MULTIATIVIDADES – Avenida Tâmara, 348 – 2º andar – Centro

Mais informações na SASC – Secretaria de Assistência Social e Cidadania, no telefone 4184-5865 ou pessoalmente, à Rua Maria Helena nº 55 – Centro.

O Cadastro Único é um programa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), utilizado para seleção de beneficiários de programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família e o PRONATEC .

