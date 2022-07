Para Prefeitura, Educação é prioridade em Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 12 de junho de 2014

Educação é prioridade em Carapicuíba. Prova disso é o recente levantamento da revista Finanças dos Municípios Paulistas 2013 – ano 12, da Frente Nacional dos Prefeitos. Na pesquisa, o município aparece entre na posição de 47º no ranking das 100 cidades que mais investem em Educação no estado de São Paulo. Na região Oeste da Grande São Paulo, Carapicuíba aparece na 4ª colocação.

Vários investimentos em educação foram realizados nos últimos anos. Em relação às vagas em creches, o aumento no período de 2009 a 2012 foi da ordem de 379%, saindo das 995 vagas em 2009 para mais 2510 nas creches da Prefeitura e mais 2691 vagas em entidades conveniadas, totalizando 5201 vagas naquele ano.

Desde 2009 até agora, a Prefeitura abriu seis novas escolas infantis, além de reformar e ampliar a maioria das existentes. Por meio do Programa Proinfância, do Governo Federal, outras 15 creches serão construídas, representando mais 3 mil vagas.

Foco prioritário na qualidade do ensino, a Secretaria da Educação desenvolve programas e parcerias para garantir sua qualidade junto às EMEFS (Escolas Municipais de Ensino Fundamental), com os seguintes programas e parcerias:

• PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa),

• Mais Educação (acompanhamento de especialistas a alunos com dificuldades de aprendizagem),

• Educação Ambiental (horta escolar e comunitária e coleta seletiva nas escolas);

• Parceria com o Instituto Ciência Hoje (que edita a revista Ciência Hoje da Criança);

• Classe Hospitalar (parceria entre Prefeitura e Hospital Geral de Carapicuíba, com atendimento lúdico-pedagógico a crianças internadas).

Outras medidas que refletem na qualidade do ensino em Carapicuíba: valorização de professores e profissionais de ensino, com a aprovação do Plano de Carreira, Estatuto do Magistério, pagamento do bônus do Fundeb, encontro de planejamento no início do ano letivo e formação continuada no recesso escolar de julho.

O Departamento de Alimentação Escolar é outro diferencial das escolas municipais de Carapicuíba. A Secretaria de Educação oferece alimentação de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino, do ponto de vista nutricional e de prevenção à saúde, com quatro tipos de cardápios divididos por faixas etárias que vão de seis meses a 10 anos.

O Projeto Nutrição disponibiliza um médico pediatra que acompanha crianças das creches, numa parceria com a Secretaria da Saúde, monitorando casos de subnutrição e sobrepeso.

O prefeito Sergio Ribeiro lembra que todas as crianças do Ensino Fundamental e Educação Infantil recebem uniformes completos. “A entrega de uniformes é uma das políticas adotadas pela Administração para promover a permanência das crianças na escola e a qualidade do nível de ensino. Pais e mães demonstram satisfação pela entrega dos uniformes, que reforça a política de inclusão em sala de aula”, afirma, concluindo que “a pesquisa revela os resultados de uma política voltada a garantir a inclusão e permanência de crianças nas escolas, e demonstra os primeiros êxitos das ações implementadas pela Prefeitura nesta área”.