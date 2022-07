Em Carapicuíba, Copa Seletiva definirá semifinalistas

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 12 de junho de 2014

A Copa Seletiva 2014, torneio promovido e organizado pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, definirá no próximo domingo, 15, as equipes que disputarão as semifinais da competição.

Nas partidas do próximo domingo, as equipes: Roma (Murão), Revelação (Ariston), XV de Novembro, Parceria, Unidos da Lidia, Bola Branca, Villa Real e Malvina disputam as quatros vagas para a semifinal do campeonato, e os times finalistas garantem o acesso para a Copa Prata já em 2014. Os jogos acontecem no Estádio do Niterói, na Cohab 2 e no Campo do INAC , no Ariston.

Veja os resultados da última rodada, 1 de junho, além dos jogos das quartas de finais da Copa Seletiva 2014:

RESULTADOS DA ÚLTIMA RODADA (01/06)

RAFARD 1(1) X (3)1 UNIDOS DA LÍDIA BOLA BRANCA 2 X 0 D’BOBEIRA XV NOVEMBRO 2 X 0 FAMÍLIA ROMA REVELAÇÃO (Ariston) 2(4) X (2)2 REVELAÇÃO (Vila Dirce)



JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL

DOMINGO – 15/06/2014 – CAMPO DO NITEROI – COHAB II 9:30 UNIDOS DA LÍDIA X BOLA BRANCA 10:50 ROMA (Murão) X REVELAÇÃO (Ariston)