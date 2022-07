Copa Ouro de Carapicuíba: Barcelona F. C. é o campeão do Torneio

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 12 de junho de 2014

Barcelona Futebol Clube, um dos 16 integrantes da Copa Ouro de Futebol amador de Carapicuíba conquistou, pela primeira vez, o título de campeão do torneio. A partida final aconteceu no último domingo, 8 de junho no Estádio do Niterói. Foi organizado e supervisionado pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

Na decisão, o Barcelona, com sede na Vila Gustavo Corrêa venceu a da Catuense, do Roseira Parque, por 1 a 0. O gol foi marcado no final da partida em cobrança de pênalti por Anderson de Souza, que cobrou a penalidade no canto esquerdo sem chance de defesa para o goleiro Fabio Dias.

Na cerimônia de premiação, a Secretária de Esportes e Lazer, Fátima Brito, entregou troféus ao artilheiro do campeonato, Thiago Fortuoso, com oito gols, e para o goleiro Fábio Dias, que sofreu apenas quatro gols durante o torneio. Os dois jogadores são do Catuense F.C. No final da cerimônia foram entregues medalhas e taças aos integrantes do time vice-campeão, Catuense F.C. e do campeão, Barcelona F.C.

O Prefeito Sergio Ribeiro parabeniza as equipes participantes da Copa Ouro de Carapicuíba, carro chefe nas competições do Futebol Amador em 2014. “Acompanhei as mudanças no regulamento, a partir da discussão com os times no Congresso Técnico, realizado em fevereiro deste ano. O resultado foi um campeonato mais organizado e bem participado”.