Prefeitura de Carapicuíba realiza II Pedalando pelo Meio Ambiente

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 13 de junho de 2014

A 2ª edição do “Pedalando pelo Meio Ambiente”, realizado pela Prefeitura de Carapicuíba, reuniu cerca de 250 ciclistas, na manhã de domingo, 8, no Parque dos Paturis. Além do passeio, os presentes fazem ginástica de alongamento e participam de sorteio de bicicletas.

O evento incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo e ecologicamente correto, proporciona à população lazer, descontração e integração entre pais e filhos e desenvolve a consciência ambiental e o relacionamento comunitário entre crianças, jovens e adultos.

O percurso do passeio ciclístico teve início no Parque dos Paturis, seguiu pela Avenida Antonio Faustino dos Santos até a Praça Bolo de Noiva e retornou para o Parque. Para garantir a segurança dos participantes, houve apoio de agentes de trânsito.

O passeio foi realizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade e contou com o apoio da Caixa Econômica e Governo Federal e das Secretarias de Esporte e Lazer, Governo, Segurança e Transporte e Trânsito. O evento foi encerrado com o plantio de mudas de árvores, apresentações artísticas e sorteio de bicicletas e brindes.

O prefeito Sergio Ribeiro lembra que a prática de hábitos ecologicamente corretos, como o ciclismo e a caminhada nas áreas de lazer do município são importantes para a saúde e para o meio ambiente. “O Parque dos Paturis é um espaço de contato com a natureza e deve ser utilizado como local para busca de qualidade de vida”.