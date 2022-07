Carapicuíba conquista o 3ª lugar na 5ª Copa Regional de Futsal

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 17 de junho de 2014

Seleção de futsal feminino de Carapicuíba conquistou no domingo, 08, 3º lugar na 5ª Copa Regional de Futsal Feminino, torneio promovido pela Liga Paulista de Futebol Feminino. Na partida decisiva o time carapicuibano venceu o Constelação Futsal por 10 a 0.

Durante o jogo a seleção de Carapicuíba não deu chances ao adversário, e com muita determinação aproveitou as oportunidades de gol que foram aparecendo no transcorrer da partida.

Além do 3º lugar, a equipe de Carapicuíba recebeu os prêmios de melhor comissão técnica, melhor defesa (apenas nove gols sofridos), melhor jogadora da competição (Cristiana Rocha) e artilheira (Rita de Cássia com 13 gols).

Para o técnico Tonhão, a conquista é o resultado de um trabalho sério que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Esportes e Lazer (Secel) de Carapicuíba junto à modalidade, possibilitando ao time boa preparação para a disputa do torneio.

A Secretaria de Esportes e Lazer destaca que em todas as partidas da 5ª Copa Regional de Futsal, as atletas carapicuibanas foram supervisionadas pela comissão técnica formada pelo técnico Tonhão e a auxiliar técnica Catarina Horvath. A Secel também ofereceu à comissão técnica e às jogadoras transporte e alimentação nos dias de jogos.