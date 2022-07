Vôlei garante vaga na próxima fase dos Jogos da Juventude

Data de Publicação: 18 de junho de 2014

As seleções de vôlei sub 19 feminina e masculina de Carapicuíba conquistaram na última semana a vaga para a fase regional dos Jogos da Juventude. As equipes são formadas e mantidas pela Prefeitura de Carapicuíba através da Secretaria de Esporte e Lazer (Secel).

O time feminino venceu os dois confrontos disputados contra Itapevi por 2 sets a 0, com parciais de 25×18 e 25×19 no primeiro jogo e de 25×13 e 25×8 no segundo jogo.

A equipe masculina também venceu os dois adversários desta fase da competição. Na primeira partida contra Itapevi o placar foi de 2 sets a 0, parciais 25×7 e 25×3. No segundo jogo, o adversário foi o time da cidade de Jandira que chegou a vencer o primeiro set, mas o time carapicuibano conseguiu virar o placar para 2 sets a 1 e ganhar a partida com parciais 23×25, 25×13 e 19×17.

Os próximos adversários, as datas e os locais dos jogos ainda serão definidos pela organização do campeonato.