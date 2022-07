Carapicuíba promove na quinta, 19, a tradicional Festa de Corpus Christi

A montagem do tapete começa bem cedo, por volta das 7 horas e contará com a participação de fiéis da comunidade e funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo de Carapicuíba . A missa será celebrada às 16h, seguida por procissão por cima do tapete artesanal.

Além da programação religiosa, os participantes poderão aproveitar o dia para visitar a Feira de Artesanato e Praça de Alimentação, que estarão montadas ao redor da Praça da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba.

Histórico da data

A festa de Corpus Christi é uma tradição católica de longa data no Brasil . Em muitas cidades é costume ornamentar as ruas por onde passa a procissão com tapetes coloridos e desenhos de inspiração religiosa.

O calendário litúrgico indica que a festividade é comemorada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, reafirmando a presença real e substancial de Jesus Cristo na Eucaristia.

A origem da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo remete ao Século XIII, instituída em 1264 com a Bula Transiturus pelo Papa Urbano IV, o qual sentiu a necessidade de realçar a presença do Cristo todo no pão consagrado.