Prefeitura intensifica atendimento à saúde das mulheres

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 18 de junho de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba desenvolve diversos projetos voltados a Saúde da Mulher, por meio da Secretaria da Saúde, que organiza ações de prevenção e orientação, promovendo qualidade de vida para milhares de mulheres do município.

Os cuidados durante a gestação e o parto são uma das prioridades da Secretaria da Saúde. Em 2013, forem realizadas mais de 17 mil consultas pré-natal. Ao confirmar a gravidez, é feito o agendamento de seis consultas na UBS mais próxima da residência e a equipe de ginecologia e obstetrícia da unidade acompanha a freqüência das gestantes.

Por meio da parceria com o Hospital Geral de Carapicuíba (HGC), todas as futuras mães são encaminhadas ao hospital para a participação em programas específicos, como a Mãe-Canguru, Super Mãe Maternidade, Grupo de acolhimento Mãe/Bebê (Unidade Neonatal), ambulatório de Amamentação. Em caso de gravidez de risco, o pré-natal é realizado no próprio HGC.

A parceria garante que todas as gestantes, desde que matriculadas nas UBSs, tenham seus filhos no HGC. Mensalmente, a Secretaria da Saúde agenda visitas ao hospital para que conheçam o local onde darão à luz seus filhos.

O Núcleo de Saúde da Mulher inclui outras atividades, prevenção a doenças como o câncer do colo do útero e de mamas, encaminhamento aos programas do Hospital Geral de Carapicuíba, orientação sobre Planejamento Familiar, Programa Rede Cegonha e a participação no Comitê de Mortalidade Materna.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta que a saúde da mulher é prioridade. “Intensificamos todas as ações e capacitamos os profissionais para atender mulheres de todas as idades e condições, para promover a vida com qualidade e respeito”.