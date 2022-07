Carapicuíba inaugura Escola de Construção Civil

Data de Publicação: 18 de junho de 2014

Foi inaugurado nesta quarta-feira, 18, o Polo Regional da Escola de Construção Civil, vinculado aos Fundos Sociais de Solidariedade do Governo do Estado de São Paulo e do município de Carapicuíba. A primeira turma, já formada, participou da inauguração. As aulas acontecem à Rua Antônio Roberto nº 443 – Centro.

A presidente do FSS de Carapicuíba, Áurea Rodrigues Silva recepcionou Lu Alckmin, presidente do FSS do Governo do Estado de São Paulo e demais autoridades durante a cerimônia.

O Polo Regional da Escola de Construção Civil é mais um fruto da parceria entre Prefeitura de Carapicuíba e Governo do Estado de São Paulo. Cabe à Prefeitura de Carapicuíba a manutenção da escola e a seleção dos professores. Eles foram capacitados por equipe específica do governo do estado.

A Escola de Construção Civil é um projeto direcionado para a capacitação ou requalificação profissional. A primeira turma é formada por 45 alunos que passarão pelos cursos de pedreiro, assentador de piso e encanador. As aulas acontecem três vezes de semana, com duração total de 80 horas.

A presidente do FSS de Carapicuíba, Áurea Rodrigues, enfatizou que investir em capacitação de mão obra é uma importante arma para transformar Carapicuíba “Nós temos coragem e ousadia de mudar Carapicuíba, e passa por valorizar e capacitar os profissionais da cidade, para que possam contribuir com dignidade no crescimento da nossa cidade”

Aos participantes é oferecido material didático, uniforme e bolsa auxílio (para contar com a bolsa, o aluno não pode ter nenhuma falta nem receber seguro-desemprego ou benefício social).

Os interessados podem fazer sua inscrição de segunda a sexta-feira das 8h e 17h no Fundo Social de Solidariedade munido de original e cópia simples do RG, CPF e comprovante de endereço com CEP. Local: Av. Presidente Vargas, 250, Vila Caldas, no Centro Administrativo da Prefeitura.