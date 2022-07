Carapicuíba realiza a 30ª Festa Nordestina

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 23 de junho de 2014

Todo o tempero da culinária nordestina, somado a manifestações e atrações culturais, farão com que a cidade de Carapicuíba ganhe contornos daquela região do Brasil nos dias 26 a 29/06 e de 03 a 07/07. Nestas datas, com movimentação sempre a partir das 18h, o estacionamento entre a Av. Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, entre a entrada da COHAB e o Calçadão, no Centro, será palco da 30ª Festa Nordestina do município, realizada pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Além de degustar de comidas típicas, em barracas que comercializarão os alimentos, o público terá a oportunidade de assistir a shows de grandes ícones da música nordestina, como Frank Aguiar, Wesley dos Teclados, Buzão do Forró, dentre outros (programação completa abaixo).

A 30ª Festa Nordestina de Carapicuíba, segundo ressalta o prefeito Sergio Ribeiro, foi pensada para os migrantes nordestinos que vivem no município. “ Eles tiveram uma parcela fundamental no desenvolvimento da cidade. E essa festividade busca reconhecer essa importância.”

Ao longo dos anos, a Festa Nordestina de Carapicuíba foi adquirindo relevância turística e cultural, a ponto de atrair cerca de 15 mil pessoas diariamente. Os visitantes podem apreciar feira de artesanato, comidas, músicas e danças típicas do nordeste brasileiro, num ambiente descontraído.

Programação

26/06 – Gasparzinho

27/06 – Wesley

28/06 – Bonde do Gonzagão

29/06 – 100% Preconceito

03/07 – Frank Aguiar

04/07 – Modelos do Forró

05/07 – Buzão do Forró

06/07 – Nelson Nascimento.