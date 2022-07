Carapicuíba inicia sua participação nos 58º Jogos Regionais

Data de Publicação: 23 de junho de 2014

Carapicuíba iniciou sua participação na 58º edição dos Jogos Regionais que neste ano tem a cidade de Osasco como sede e acontece entre os dias 18 e 28 de junho. Ao todo 29 cidades participam deste grande evento esportivo. Esta edição contará com a presença do primeiro atleta cadeirante que competirá na prova de velocidade por Carapicuíba.

Como já é de costume, as delegações ficam em alojamentos montados em escolas e os representantes de Carapicuíba juntamente com funcionários da Secretaria de Esporte e Lazer (Secel) estão alojados numa escola no bairro da Vila Pestana. Ao todo, a delegação que representa a cidade conta com cerca de 250 atletas e a Secel envia equipes de manutenção, almoxarifado, cozinha e limpeza e essas pessoas trabalham no alojamento durante toda a competição.

Carapicuíba participa de 33 modalidades: atletismo (masc. e fem.), atletismo para deficientes (masc. e fem.), futsal (masc. e fem.), futebol de campo (masc. e fem.), basquete (masc. e fem.), vôlei (masc. e fem.), vôlei de praia (masc. e fem.), handbol (masc. e fem.), xadrez (masc. e fem.), tênis de mesa (masc. e fem.), tênis de quadra (masc. e fem.), natação (masc. e fem.), karatê (masc. e fem.), capoeira (masc. e fem.), bocha (masc.), futebol society (masc.), malha (masc.), biribol (masc.) e damas (fem.).

Para 2014 a meta é superar a excelente marca alcançada em 2013, quando a delegação carapicuibana conquistou o inédito 6º lugar na classificação geral com 121 pontos, alcançando o melhor desempenho da cidade na história dos Jogos Regionais.

Acompanhe no Portal da Prefeitura de Carapicuíba os resultados dos jogos.

Sobre os Jogos Regionais (Fonte: Wikipédia)

Os Jogos Regionais tiveram início em 1950, na cidade de Presidente Prudente, oeste do estado com a finalidade da revelação de novos talentos. Desde aquela época, os campeonatos que se realizavam em algumas regiões paulistas evoluíram e se tornaram eliminatórios para Jogos Abertos do Interior. A denominação oficial só foi instituida em 1956.

A partir de 1984, os Jogos Regionais passaram a ser disputados em seis zonas. Foram desmembrados os Jogos Regionais da Zona Sudeste, criando-se os Jogos Regionais do Vale do Paraíba e Litoral Norte, ficando assim estruturados: Zona Norte; Zona Leste; Zona do Vale do Paraíba e Litoral Norte; Zona Sudeste; Zona Centro-oeste. A partir de 1988, os Jogos Regionais passaram a ser realizados por regiões esportivas. Atualmente, com a emissão da Portaria G. CEL 08/2004, os Jogos foram divididos em 8 oito regiões esportivas com suas subdivisões.

Os Jogos Regionais, durante todos esses anos, têm alcançado seu objetivo de promover a massificação e o intercâmbio esportivo, contando com um número, cada vez maior, de atletas e de municípios inscritos, revelando valores como Hortência Marcari e Paula, no basquetebol, Aurélio Miguel, no Judô, e Cláudio Kano, no Tênis de Mesa, entre outros.

O brilho de muitas equipes como de voleibol e ciclismo, do Pirelli, o basquetebol masculino, de Franca e de Rio Claro, e o feminino, de Sorocaba e de Piracicaba, do voleibol, da Olimpikus, entre tantas outras, conferem um espetáculo à parte, para os aficionados do esporte amador, que têm, neste certames, a oportunidade de aplaudir, de perto, grandes estrelas do cenário esportivo nacional.

Os jogos são sempre realizados, no mês de Julho, para que coincidam com as férias escolares e as escolas possam ser utilizadas como alojamentos ou até como instalações esportivas. Em virtude da Copa do Mundo no Brasil, este ano os Jogos Regionais estarão sendo disputados no mesmo período, aproveitando o recesso escolar.